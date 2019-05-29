Kozluklular Ramazan ayında futbola doydu

Batman'ın Kozluk ilçesinde geleneksel hale getirilen Ramazan ayı futbol turnuvası bu yıl da devam etti.

Batman'ın Kozluk ilçesinde geleneksel hale getirilen Ramazan ayı futbol turnuvası bu yıl da devam etti.



İlçedeki iki ayrı futbol turnuvasından biri Kozluk Kaymakamlığı, diğeri ise Kozluk Gençlikspor takım oyuncuları tarafından düzenlendi. Toplamda 41 takımın mücadele ettiği ve yaklaşık 500 sporcunun ter döktüğü halı saha futbol turnuvalarını heyecanla takip eden Kozluklular, kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalarla futbola doydu.



Ramazan ayı halı saha futbol turnuvalarında final karşılaşmalarının pazar günü oynanacağını belirten turnuva tertip komisyonu, şampiyon takımları sürpriz hediyelerin beklediğini söyledi. - BATMAN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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