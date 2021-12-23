KOZMETİĞE İLGİ DUYDU, KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİ BİTİRİP DOĞAL ÜRÜNLER ÜRETMEYE BAŞLADI - Son Dakika

ELAZIĞ'da yaşayan Tülin Arslan (35), çocukluğundan beri ilgi duyduğu kozmetik ürünler için kimya mühendisliğini okuyup mezun oldu. Arslan, şimdilerde organik olarak ürettiği birçok ürünü sosyal medya üzerinden satarken ev hanımlarına destek olmak için kurs vermeyi amaçlıyor.

Elazığ'da yaşayan bir çocuk annesi Tülin Arslan, küçüklüğünden itibaren kozmetik ürünlerine ilgi duymaya başladı. Kendini bu alanda geliştirmek isteyen Arslan, Fırat Üniversitesi Kimya Mühendisliğini okuyarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra evinde üretime başlayan Arslan, organik olarak sabun, krem, jel, şampuan ve parfüm gibi pekçok kozmetik eşyayı üretiyor. Sosyal medya üzerinden satış yapmaya başlayan Tülin Arslan, markası için patent başvurusunda da bulundu. Arslan'ın hedefi markası üzerinden satış yaparken ev hanımlarına da kurs vererek aile ekonomilerine katkıda bulunmak.

'ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HEVESİM VARDI'

Arslan, çocukluğundan itibaren kozmetik ürünlerine ilgisinin olduğunu ve bu alanda ilerlemek için kimya mühendisliğini okuduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Bu iş için illaki bilgi sahibi olmam gerektiğini düşündüm. Mezun olduktan sonra neden bu işi yapmayayım dedim. Başka yerlerde çalışmaktansa kendi işimi kendim kurmak istedim. Evde başladım buna ilk etapta. Ham maddemiz zaten kostik. İlk başta insanlar tedirgin olabilir evde kostikle sabun yapabilir miyim diye. Yapılabilir hani gerekli önlemler alındıktan sonra bir problem olmaz. Tabi gramaj bizim için çok önemli. Matematiksel, kimyasal formül demek bizim için bir ürün demektir yani ben bunun araştırmasını çok yaptım. Birazda mesleğimin verdiği avantajla bu işe başlamak istedim. Çok büyük araştırmalar sonucunda doğal ürünler üretmek istedim çünkü artık kimyasallar gerçekten hayatımızda çok büyük bir risk faktörü. Baktım iyi gidiyorum, neden daha iyi olmayayım diye düşündüm. Sonra hammaddelere merak saldım, yağları da kendim yapmaya çalıştım çünkü kostik bizim halk dilinde lavabo açıcı aslında. Onu çok iyi bir zeytinyağı ya da yağ karışımıyla başka bir ürüne çevirebiliyoruz. Sabundan başladım bu işe, sonra neden krem yapmayayım dedim. Sonra kreme merak saldım, krem üretimine de başladım kendi çapımca. Sonradan yağ üretmeye başladım. Yağlardan sonra da kozmetiğe girmek istedim her kadının merak uyandırdığı bir konu. Kozmetik işini biraz araştırayım dedim. Sonra kendime ait bir marka çıkarmak istedim. Kozmetiğe de girince daha böyle zevk almaya başladım bu işten. Birçok sertifika aldım. Kadın girişimcilik ile alakalı insanların artık bilinçlenmesini istiyorum. Ben bu konuda sertifikalar verip ev kadınlarımızın evlerinde kendi ürünlerini kendilerinin yapmasını istiyorum, hatta bunu bir işe dönüştürmek istiyorum. Bunun için birçok çalışma yaptım. Pandemi dolayısıyla duraksama dönemimiz oldu. Birkaç kursumuz vardı, ertelendi ama ocak ayından sonra inşallah 2022 uğurlu gelecek. Cilt tipini araştırarak 9-10 çeşit sabun çeşidim oluştu. Bunlardan işte bıttım, kükürt, egzama sabunu, ondan sonra sütlü sabunlarımız var eşek sütü, keçi sütü. Lavanta, gül sabunum var. Bu şekilde 9-10 çeşit sabun ürettim"