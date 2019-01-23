Kozmetik Dedikodusu Ocak Ayında Biten Çöpe Gidenler

Sanırım uzun oldu! Ama anlat anlat bitmedi. Uzun videodan sıkılırım diyenlere baştan söyleyeyim. Banyo arkasında bir poşete bittikçe atılan ürünleri, torba doldukça yorumluyorum. Umut edilip beğenilmeyenler, hiç umulmadık kadar beğenilenler. Umarım bir faydası olur izleyene de paranız çöpe gitmez. Videodaki ürünler:
Dr Organic Aloe Vera Conditioner
HC Care Purifying milk cleanser
HC Care anti wrinkle serum
HerbaTürk Propolis &Ginseng Şampuan
HerbaTürk curcumin likit kapsül
Ombia Fresh Spirit Deodorant
Bioderma Hyrdabio Eau de Soin spf 30
Palmers Olive Oil cleansing Conditioner co-wash
Thermalife AloeVERA soap l'Erbolario Goji olio for face and body
Dr Rena Dermo Arı sütü Kremi
Jellian lavender hand and body scrub
Mikrotem Bitkisel ekstratlı Özel parlatıcı
Mikrotem Koku gidermeye yardımcı Madde
Superdrug erkekler için duş jeli
Mavi beyaz ıslak havlu alkol ve paraben içermiyor pH 5,5
Dermaheal Hair Conditioning Shampoo
Aloree two phase mist citiy protect
Urtekram hand soap Birch antibac
Rival de loop banana powder
Isana age performance intensiv augenserum
Essence süper curl volüme mascara
LR activating Lash Serum
Dragonspice Naturewaren Aloe Vera Gel Isana Hydro booster Ginko vitamin E kapsüller
Repertoire %99 aloe vera maske
Purederm Intensive Healing Foot mask
Isana hydro booster göz altı pedleri
Isana hydro booster alın ped maske
Isana Hydro booster yüz maskesi
Sante anti stress maske
Sante Mattifying maske
Sante Moisturising Maske
Logona Maske hydratant nemlendirici krem maske
Isana Aktiv Kohle aktif kömür maskesi
For Your Beauty shea butter hand mask el maskesi
LR beauty Diamonds face lift Night care
Golen Rose total cover 2 in 1 foundation
Missha personal tone fondöten C04