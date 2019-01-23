Kozmetik Dedikodusu Ocak Ayında Biten Çöpe Gidenler

Sanırım uzun oldu! Ama anlat anlat bitmedi. Uzun videodan sıkılırım diyenlere baştan söyleyeyim. Banyo arkasında bir poşete bittikçe atılan ürünleri, torba doldukça yorumluyorum. Umut edilip beğenilmeyenler, hiç umulmadık kadar beğenilenler. Umarım bir faydası olur izleyene de paranız çöpe gitmez. Videodaki ürünler:

Dr Organic Aloe Vera Conditioner

HC Care Purifying milk cleanser

HC Care anti wrinkle serum

HerbaTürk Propolis &Ginseng Şampuan

HerbaTürk curcumin likit kapsül

Ombia Fresh Spirit Deodorant

Bioderma Hyrdabio Eau de Soin spf 30

Palmers Olive Oil cleansing Conditioner co-wash

Thermalife AloeVERA soap l'Erbolario Goji olio for face and body

Dr Rena Dermo Arı sütü Kremi

Jellian lavender hand and body scrub

Mikrotem Bitkisel ekstratlı Özel parlatıcı

Mikrotem Koku gidermeye yardımcı Madde

Superdrug erkekler için duş jeli

Mavi beyaz ıslak havlu alkol ve paraben içermiyor pH 5,5

Dermaheal Hair Conditioning Shampoo

Aloree two phase mist citiy protect

Urtekram hand soap Birch antibac

Rival de loop banana powder

Isana age performance intensiv augenserum

Essence süper curl volüme mascara

LR activating Lash Serum

Dragonspice Naturewaren Aloe Vera Gel Isana Hydro booster Ginko vitamin E kapsüller

Repertoire %99 aloe vera maske

Purederm Intensive Healing Foot mask

Isana hydro booster göz altı pedleri

Isana hydro booster alın ped maske

Isana Hydro booster yüz maskesi

Sante anti stress maske

Sante Mattifying maske

Sante Moisturising Maske

Logona Maske hydratant nemlendirici krem maske

Isana Aktiv Kohle aktif kömür maskesi

For Your Beauty shea butter hand mask el maskesi

LR beauty Diamonds face lift Night care

Golen Rose total cover 2 in 1 foundation

Missha personal tone fondöten C04