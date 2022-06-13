Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor

13.06.2022 16:07

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Lila Kozmetik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edildi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Lila Kozmetik fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edildi. Çevre illerden gelen destekle yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila Kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi. Fabrikada bulunan bazı çalışanların dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

"FABRİKADA 500 ÇALIŞAN VAR"

Olay yerine gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, OSB'de bir firmada yangının çıktığını söyledi. Firmanın ilk etapta yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştığını belirten Vali Su, "Söndüremeyince itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir belediyesi olarak tüm ekiplerimizle müdahale ettik. Çevre illerden itfaiye ekiplerine haber verdik. Geliyorlar, bizim ekiplerde canla başla mücadele ediyorlar. Öncelikle şunu ifade edeyim. Her hangi bir can kaybımız yok. Herhangi bir yaralımız yok. Dumandan etkilenen arkadaşlar var. Çok önemli bir şey yok. Sevindirici yanı bu. Şu anda firmadan aldığım bilgilere göre, sayım yaptıkları ve içeride her hangi kimsenin olmadığını, güvende olduğunu ifade ettiler. Bu da sevindirici bir haber. Emniyetimiz, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz, sağlık ekiplerimiz, tüm ekiplerimiz burada. Çevre illerimizden itfaiye istedik onlarda yolda geliyorlar. Adana'da yangın söndürme helikopteri talep ettik. O da yola çıktı geliyor. Fabrika da 550 çalışan olduğu ifade ediliyor. Yangının çıkış sebebi incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Ona göre de tekrar bilgilendirme yaparız" dedi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bugün bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale edilmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından olay yerine 12 ambulans ve 1 UMKE görevlendirilmiştir. Dumandan etkilenen 15 kişiden 5'i hastaneye sevk edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz. AFAD KBRN ve kurtarma ekipleri yangın bölgesinde çalışmalara destek sağlamaktadır" denildi.

Yangın bölgesine itfaiyeden 11 yangın söndürme aracı, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 TOMA, Jandarma Komutanlığı'ndan 2 TOMA, Sur Asayiş Komando Bölüğü'nden 1, Komando Timi 8. Ana Jet Komutanlığı'ndan 1 yangın söndürme aracı ve Park Bahçe Müdürlüğü'nden 4 su tankeri, 12 sağlık ekibi, 1 UMKE timi gönderildi. Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (PAK) personeli yangını söndürmek amacıyla müdahale başlattı.

Yangın bölgesindeki çalışmaları Vali Ali İhsan Su'yun yanı sıra, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu ve kurum amirleri takip etti.

(Murat Başal - Rıdvan Kılıç - İHA)

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor
Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 4 saattir devam ediyor - Son Dakika
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