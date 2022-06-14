Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü - Son Dakika
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Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü

14.06.2022 17:12
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün yangın çıkan kozmetik fabrikasında hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı.

DİYARBAKIR Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) dün yangın çıkan kozmetik fabrikasında hasar tespit ve temizlik çalışmaları başladı. Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, yangının ham maddenin bulunduğu alanda çıktığını ve fabrikanın yüzde 30'luk bölümünün zarar gördüğünü belirterek, "Yangının statik elektrikten çıktığını tahmin ediyoruz. 8 bin metrekarelik kapalı alan yandı" dedi.

Diyarbakır OSB'de dün saat 14.00 sıralarında 550 kişinin çalıştığı kozmetik fabrikasında yangın çıktı. Yangına komşu iller; Mardin, Batman, Bingöl ve Elazığ'dan gönderilen takviye ekiplerle birlikte 26 itfaiye aracı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 15, jandarmaya ait 2 TOMA ile müdahale edildi. Sağlık, polis, jandarma, AFAD, UMKE ve Polis Arama Kurtarma (PAK) ekipleri ile toplamda 250'yi aşkın personelin görev yaptığı yangın, akşam saatlerinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmalarına başlandı.

'STATİK ELEKTRİKTEN ÇIKTIĞINI TAHMİN EDİYORUZ'Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cansız, yangın söndürme ekipleri ve personelleriyle yaklaşık 50 kişinin dumandan etkilendiğini ve tamamının taburcu edildiğini söyledi. Cansız, yangının toz üretim alanında kazan içerisindeki statik elektrikten dolayı çıktığını tahmin ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bir kıvılcım ve bunun üstündeki havalandırma sistemi dediğimiz güçlü bir havalandırma sistemi var, onun da o alevi yukarıya taşıması, çatıya ve arka tarafa taşıması neticesinde çok hızlı bir yangın süreci başladı. Olayın ilk anında ben oradaydım. İlk müdahale edenlerden biriydim. Tabii biraz hızlı yayıldığı ve yanıcı madde olduğu için ilk 5 dakikada zaten güçlü bir şekilde yandı. İlk etapta biz müdahale ettik. Ardından OSB'deki itfaiye ve şehirden gelen itfaiyelerle, TOMA'larla birlikte çok hızlı bir müdahale oldu. Tabii çok güçlü bir yangın olduğu için yüzde 30'luk kısmını yangından kurtaramadık. Yanan kısım bizim ham madde bölümü. Bir kısmı toz üretim alanıydı ama netice itibarıyla diğer büyük alanımızda pek bir şey olmadı Allah'a şükür. Kimsenin sağlığını etkileyen ciddi bir problem de yok. Şu anda hasar tespiti yapılıyor ama 8 bin metrekarelik kapalı bir alan yandı. Ham maddeler falan vardı. Bunlar yandı, kullanılamaz hale geldi ama diğer alanda bizim asıl işimiz saç boyası üretimi. Saç boyası üretimini öyle çok etkileyen bir zararımız yok. 2-3 güne kadar lojistik, hemen sevkiyatını yapmaya başlayacak. Stok alanlarımızda yangın gelmedi. Orada stoklarımız var. Sevkiyatı etkileyen bir durum söz konusu değil. 550 çalışanımız var. 2 vardiya şeklinde çalışıyoruz. Zaten olayın ilk çıkış anında ben oradaydım. Herkes çok hızlı bir şekilde müdahale etti. Tabii ürün biraz hızlı yanıcı bir madde ve havalandırma sistemi de güçlü çalışır vaziyette olduğu için olayı biraz daha böyle büyüttü. Saç boyasında 40'tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Türkiye'nin saç boya ihracatının yüzde 50'sini sadece biz yapıyoruz. 2- 3 güne kadar sevkiyatlar başlar. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum."


Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü
YORUMLAR
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Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak Hendek OSB'de yer alan SUBÜ MYO'nun yeni binası tamamlanacak Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3) Diyarbakır'da kozmetik firması imalathanesinde yangın (3)
Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Diyarbakır, OSB, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kozmetik fabrikasındaki yangında 8 bin metrekarelik kapalı alan zarar gördü - Son Dakika
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