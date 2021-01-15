KOZMETİK İŞİNE GİRDİ

Markasına güvendiğini belirterek sözlerine başlayan Doğuş, "6 aydır bu proje var. Yabancı bir firma ile kendi markamız olan Daxx Cosmetic ile çalışıyoruz. Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ürünler çıkardığımıza inanıyorum. Kolonyamızda E vitamini var. Parfümle kolonyalarımız var. Gece gündüz kremimiz var." diye konuştu.





Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" dedi.





Doğuş, isim vermeden genç şarkıcılar Ece Mumay ve Bilal Sonses'in şarkı müziklerini çaldığını söyledi. Bunun adına Yürek Derler ve Ding Dong şarkı müziklerinin çalındığını belirten Doğuş,& ; şöyle konuştu: "Bunun Adına Yürek Derler ve Ding Dong eserimi ayrı ayrı arkadaşlar almışlar. Şarkıların müzikleri çorlanmış. Yeni nesildeki arkadaşların maalesef böyle sıkıntısı var. Birçoğu 90'lardan besleniyor. Bu duruma genel olarak üzülüyorum. Şarkının tamamını çalmışlar. İş hukukta. Şu dört mezro olayına sahip çıkılsın. Bu işten bir tek ben muzdarip değilim. Yıldız Tilbe'nin de şarkıları alınıyor. Sezen hanımın da alınıyor.& ; Yeni nesil arkadaşlar yok şunu yaptık bunu yaptık yolundalar. Bırakın bu işleri. Hukuksal savaşımızı başlattık. Gerekeni avukatım halledecek."





Cem Yılmaz'ın evini stüdyo yaptırıp müziğe başladığının hatırlatılması üzerine, "Cem Yılmaz'dan her şey beklenir. Zaten nota bilgisi de var. Herif süper bir beyin. Başarılar diliyorum. Şarkıya ihtiyaç duyarsa yanındayım. Cem güzel bir adamdır.& ; Önceden tanışmışlığım var. Eskiler iyidir. Yenilerde ufak tefek saygı problemi var." diye konuştu.





Şiddet konusundaki düşünceleri sorulan şarkıcı sert konuştu. Şiddet konusunda hassas olduğunu ifade eden Doğuş, "Kadına, çocuğa ve hayvana yapılan bütün şiddete ayarlarım bozularak karşı duruyorum. Bunu yapanların kesinlikle insan olduğunu düşünmüyorum. İnsanlarsa eğer kötü doğuyorlar. Ben hayatım boyunca yaptığım hiçbir hatadan pişmanlık duymuyorum. Çünkü hata yaptıkça doğruyu gördüm. 14 yaşından 22 yaşına kadar kaç defa içeri girip çıktığımı bilmiyorum. O yüzden bu mevzuları çok sevmiyorum."dedi.









