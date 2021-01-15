KOZMETİK İŞİNE GİRDİ - Son Dakika

KOZMETİK İŞİNE GİRDİ

15.01.2021 21:46
KOZMETİK İŞİNE GİRDİ, System.String[]

Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı. Ünlü şarkıcı, kendi adını taşıyan 'Doğuş' markasının tanıtım çekimlerinin yapıldığı Kağıthane Art Yapım'da gazetecileri ağırladı

Markasına güvendiğini belirterek sözlerine başlayan Doğuş, "6 aydır bu proje var. Yabancı bir firma ile kendi markamız olan Daxx Cosmetic ile çalışıyoruz. Kadın erkek parfümümüz çıkıyor. Kozmetikte ses getireceğimize inanıyorum. Çünkü çok kaliteli ürünler çıkardığımıza inanıyorum. Kolonyamızda E vitamini var. Parfümle kolonyalarımız var. Gece gündüz kremimiz var." diye konuştu.

Şarkıcılıktan önce birçok meslekte çalıştığını ifade eden Doğuş, "Daha önce işportacılık yaptım. Ayakkabı boyacılığı yaptım. İnşaatta çalıştım. Simit, su, poşet sattım. Bunlarla gocunacak bir şeyim yok. Yaptığım her iş ile gurur duyuyorum" dedi.

Doğuş, isim vermeden genç şarkıcılar Ece Mumay ve Bilal Sonses'in şarkı müziklerini çaldığını söyledi. Bunun adına Yürek Derler ve Ding Dong şarkı müziklerinin çalındığını belirten Doğuş,& ; şöyle konuştu: "Bunun Adına Yürek Derler ve Ding Dong eserimi ayrı ayrı arkadaşlar almışlar. Şarkıların müzikleri çorlanmış. Yeni nesildeki arkadaşların maalesef böyle sıkıntısı var. Birçoğu 90'lardan besleniyor. Bu duruma genel olarak üzülüyorum. Şarkının tamamını çalmışlar. İş hukukta. Şu dört mezro olayına sahip çıkılsın. Bu işten bir tek ben muzdarip değilim. Yıldız Tilbe'nin de şarkıları alınıyor. Sezen hanımın da alınıyor.& ; Yeni nesil arkadaşlar yok şunu yaptık bunu yaptık yolundalar. Bırakın bu işleri. Hukuksal savaşımızı başlattık. Gerekeni avukatım halledecek."

Cem Yılmaz'ın evini stüdyo yaptırıp müziğe başladığının hatırlatılması üzerine, "Cem Yılmaz'dan her şey beklenir. Zaten nota bilgisi de var. Herif süper bir beyin. Başarılar diliyorum. Şarkıya ihtiyaç duyarsa yanındayım. Cem güzel bir adamdır.& ; Önceden tanışmışlığım var. Eskiler iyidir. Yenilerde ufak tefek saygı problemi var." diye konuştu.

Şiddet konusundaki düşünceleri sorulan şarkıcı sert konuştu. Şiddet konusunda hassas olduğunu ifade eden Doğuş, "Kadına, çocuğa ve hayvana yapılan bütün şiddete ayarlarım bozularak karşı duruyorum. Bunu yapanların kesinlikle insan olduğunu düşünmüyorum. İnsanlarsa eğer kötü doğuyorlar. Ben hayatım boyunca yaptığım hiçbir hatadan pişmanlık duymuyorum. Çünkü hata yaptıkça doğruyu gördüm. 14 yaşından 22 yaşına kadar kaç defa içeri girip çıktığımı bilmiyorum. O yüzden bu mevzuları çok sevmiyorum."dedi.



KOZMETİK İŞİNE GİRDİ

Cem Yılmaz, Şarkı, Doğuş, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin KOZMETİK İŞİNE GİRDİ - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

ABD'de çocuk istismarından tutuklandığı iddia edilen Doç. Dr. Abdüssamed Köse, Marmara Üniversitesi'nden istifa etti TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı Son Dakika: İzmir'in Seferihisar ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem Çantadan çıkan cansız bedenin kimliğini 'perdeli parmak' belirledi Son Dakika: Türkiye'de 15 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 169 kişi vefat etti, 8 bin 314 yeni vaka tespit edildi Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı Ankara Şehir Hastanesi Başhekimi Surel: Aşılananlarda ciddi bir yan etki görülmedi
Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyat olacak Davutoğlu'ndan saldırıya uğrayan Özdağ'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Ameliyat olacak         
22:41
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel ile 4 yıllık anlaşmaya vardı         
22:17
Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu Çaycı Hüseyin lakaplı Alpaslan Özmol'un yeni imajı sosyal medyaya damga vurdu         
21:40
Bursa'da pompalı dehşeti! Araç içinde saldırıya uğrayan iki arkadaş hayatını kaybetti Bursa'da pompalı dehşeti! Araç içinde saldırıya uğrayan iki arkadaş hayatını kaybetti         
21:23
Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor Ramo'da şok eden ayrılık! Başrol oyuncusu diziye veda ediyor         
19:47
Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü         
19:27
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge! Kısıtlamadan muaf tutulanların listesi genişletildi         
18:24
Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum Şarkıcı Doğuş, kozmetik sektörüne adım attı: Markama güveniyorum         
17:10
Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi Parkta soğuktan titrerken bulunan genç adam hiçbir yardımı kabul etmedi         
15:57
Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı sonrası Davutoğlu'ndan ilk açıklama: Erdoğan'dan açıklama bekliyoruz         
15:47
Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı Tabancayla kalbine ateş edip ağır yaralanan gencin sosyal medyadan paylaştığı not ortaya çıktı         
13:23
Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi Sokaklarda yaşayan ünlü model, çöpleri karıştırırken görüntülendi         
11:47
WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz WhatsApp'tan Türkiye'deki kullanıcılarına özel bilgilendirme: Mesajları kesinlikle göremiyoruz         
11:20
Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar Kayseri OSB'de milyonluk israf: 73 bin liraya tespih, 23 bin liraya fincan almışlar         
10:57
Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz Oğlunu dövdüler diye bir kişiyi öldürüp dördünü yaralayan adam: Gururlu bir aileyiz         
10:46
Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz Haber spikeri Ekrem Açıkel'in İstanbul'daki ekmek tartışmasıyla ilgili yaptığı konuşma gündem oldu: Ekmeğin partisi olmaz         
10:41
Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada Taksim Meydanı'nda bayılma numarasıyla duygu sömürüsü kamerada         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2021 23:00:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: KOZMETİK İŞİNE GİRDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei