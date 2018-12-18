Son Dakika Haberleri: Kozmetik Kutusunda Afyon Sakızı Ele Geçirildi

Kozmetik Kutusunda Afyon Sakızı Ele Geçirildi

2 saat önce

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kozmetik kutusuna gizlenmiş 4 kilo 222 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Kozmetik Kutusunda Afyon Sakızı Ele Geçirildi, System.String[]
Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kozmetik kutusuna gizlenmiş 4 kilo 222 gram Afyon sakızı ele geçirildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sonucunda şüphe üzerine bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Bir poşet içerisinde 48 adet kozmetik malzeme süsü verilmiş toplam daralı ağırlığı 4 kilo 222 gram Afyon sakızı olduğu değerlendirilen madde ele geçirilmiştir. Konuya ilişkin adli işlemler devam etmektedir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:04 Kaynak: İHA

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Afyonkarahisar, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayıp Ağabeyini Arama Çalışmasını Ağlayarak İzledi Sokakta Cinayet İşlendi, Kahvehanedekiler Oyuna Devam Etti

Rize'de Ters Yöne Giren Kamyon Anne ve Kızının Ölümüne Neden Oldu Antalya'da Pompalı Tüfekle Nişanlısını Öldüren Genç İntihar Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2018 18:23:10. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozmetik Kutusunda Afyon Sakızı Ele Geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]