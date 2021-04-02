Kozmetik markasından, cilt tonunda eşitsizliği giderici krem - Son Dakika

Sinoz, cilt tonunda eşitsizlik olan kadınlar için çözüm olabilecek 'Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem'i ürünlerine eklediğini açıkladı.

Kozmetik markası Sinoz, cilt tonunda eşitsizlik olan kadınlar için çözüm olabilecek 'Sinoz Retouch Ton Eşitleyici Krem'i ürünlerine ekledi.

Marka tarafından ürünle ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Ton eşitletici kremin mucizevi içeriği sayesinde pürüzsüz, ışıltılı, nemini kazanan ve lekelere karşı koruma altındaki cilt, kusursuzluğa bir adım daha yaklaşır. Her cilt tonunda etkili bakım sunan krem, cildin nefes almasına yardımcı özel geliştirilmiş formülü ile gözenek görünümünün düzenlenmesinde aktif rol oynar. Hafif yapısı ile yokmuş hissi vererek güzellik adına tüm şartları eşitleyen krem, içeriğindeki kolajen, hyalüronik asit ve E vitamini sayesinde, cilt ile lekeler arasında bariyer oluşturur" denildi.