Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika

Sosyal medya bir kozmetik market zincirinin yayınladığı Arapça kataloğu konuşuyor. Asya ve Avrupa'da 16 binden fazla mağazası bulunan ve Türkiye'de de hizmet veren şirketin hazırladığı Nisan ayı kataloğunun 44. ve 45. sayfalarının Arapça olarak basılması özellikle Twitter'da büyük bir tartışmaya neden oldu.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Son dönemde özellikle sosyal medyada gündem olan yabancı uyruklu bazı vatandaşların tepki çeken hareketleri ve son olarak İstanbul'da bir nüfus müdürlüğündeki sıra ekranındaki isimlerin neredeyse hepsinin yabancı uyruklu olduğunun görülmesiyle yükselen tansiyon, kozmetik market zincirinin hazırladığı katalogla zirveye tırmandı.

BOYKOT ÇAĞRISI TT OLUNCA SAYFALAR KALDIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayan binlerce kullanıcının markaya yönelik tepkileri sonrası boykot çağrıları Twitter'da TT olurken, son bulmayan tartışmaların ardından geri adım atan zincir market, katalogdaki Arapça kısımları kaldırdı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;