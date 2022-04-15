Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
Üye Girişi

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

15.04.2022 11:24
Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Türkiye'de de hizmet veren bir kozmetik market zincirinin yayınladığı katalog sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Nisan ayı kataloğunun 44. ve 45. sayfalarını Arapça olarak hazırlayan şirketin bu hamlesi binlerce kullanıcının tepkisini çekerken, yapılan paylaşımlar sonrası boykot çağrılarının Twitter'da TT olması üzerine firma ilgili sayfaları web sitesinden apar topar kaldırdı.

Sosyal medya bir kozmetik market zincirinin yayınladığı Arapça kataloğu konuşuyor. Asya ve Avrupa'da 16 binden fazla mağazası bulunan ve Türkiye'de de hizmet veren şirketin hazırladığı Nisan ayı kataloğunun 44. ve 45. sayfalarının Arapça olarak basılması özellikle Twitter'da büyük bir tartışmaya neden oldu.

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ GÖRÜNTÜ TARTIŞMALARI ALEVLENDİRDİ

Son dönemde özellikle sosyal medyada gündem olan yabancı uyruklu bazı vatandaşların tepki çeken hareketleri ve son olarak İstanbul'da bir nüfus müdürlüğündeki sıra ekranındaki isimlerin neredeyse hepsinin yabancı uyruklu olduğunun görülmesiyle yükselen tansiyon, kozmetik market zincirinin hazırladığı katalogla zirveye tırmandı.

BOYKOT ÇAĞRISI TT OLUNCA SAYFALAR KALDIRILDI

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi dilinin Türkçe olduğunu vurgulayan binlerce kullanıcının markaya yönelik tepkileri sonrası boykot çağrıları Twitter'da TT olurken, son bulmayan tartışmaların ardından geri adım atan zincir market, katalogdaki Arapça kısımları kaldırdı.

İşte sosyal medyadaki tepkilerden bazıları;

Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı
YORUMLAR
500
İletişim Başkanı Altun: 'Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz' İletişim Başkanı Altun: 'Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz' 'Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz' 'Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarımızı sonuna kadar sürdüreceğiz'

Türkiye, Mülteci, Avrupa, Göçmen, Arapça, Asya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika


Son Dakika
11:24 "Çakar" çetesi, kendilerini ihbar etmemesi için Sultan'ı öldürüp, intihar süsü vermiş
11:15 Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Cyle Larin, Fenerbahçe'ye önerildi
11:08 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 929 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Ümit Özdağ: İşimiz Türk kızlarının peşinde Afganistan'dan, Pakistan'dan gelen sapık TikTokçuların dolaşmamasını sağlamak
11:01 Dolar/TL yeni günde 14,63 seviyelerinde işlem görüyor
10:59 Boynuna ip bağlayıp cinsel istismarda bulunulan Demet'in teyzesi konuştu: 'Davadan vazgeçin, fiyatı siz belirleyin' dediler
10:54 Fiji, Rus oligark Süleyman Kerimov'un milyon dolarlık yatını alıkoydu
10:48 Ali Koç "bu iş çocuk oyuncağı değil" diyerek Mesut Özil'le ipleri koparmıştı: Son görüşme 18 Nisan'da
10:48 Putin ağır kayıplar vermeye devam ediyor! 40'ıncı üst düzey kurmayı da öldürüldü!
10:44 Batman'da Kızılay için "meydan okuma" kampanyası düzenlendi! Vatandaşlar bağışa yoğun destek verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 11:35:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kozmetik market zincirinin hazırladığı Arapça katalog sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement