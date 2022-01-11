Kozmetik sektörü için yenilikçi bir marka çıkaracak - Son Dakika

Kozmetik sektöründe çalışmalarda bulunan Atomizer Kozmetik'in sahibi Şahin Varış'ın oğlu Modacı ve Stilist Siri Canberk Varış, kozmetik sektörü için bir marka oluşturmaya karar verdiğini açıkladı. "Kendi kozmetik markam için çalışmalarda bulunuyorum. Hedefim, bu sektörde dikkat çekici çalışmalar gerçekleştirmek" sözleriyle hedeflerinden bahseden Varış, aynı zamanda bloggerlik mesleğinde yer alıyor.

Milano'da yaşayan Modacı ve Stilist Siri Canberk Varış, çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Varış,"Kozmetik sektörünün geliştiğini ve çok ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kozmetik sektöründe kendi markamı oluşturmak için çalışmalarda bulunuyorum. Biliyorsunuz, moda ve kozmetik bir bütün. Bu nedenle temelde her iki alanı da iyi bir şekilde analiz etmek gerekiyor. Gerekli çalışmaları gerçekleştirdiğime inanıyorum. Şu anda yoğun bir şekilde çalıştığımı ve kozmetik markama yoğunlaştığımı söyleyebilirim" dedi.

"MODA VE KOZMETİK BİR BÜTÜN"

Moda ve kozmetiğin bir bütün olduğunu ifade eden Varış, "Daha önce de ifade ettiğim gibi moda ve kozmetik bir bütündür. Bu nedenle kozmetik markanızın sektörde ön plana çıkmasını istiyorsanız, modayı da yakından takip etmeniz gerekir. Biz mesleğimiz gereği zaten modayı yakından takip ettiğimizden kozmetik sektörüyle modanın trendlerini harmanlayarak bu alanda da başarı sağlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

"KENDİ MARKAMI KURMAK İÇİN TECRÜBELERİMDEN FAYDALANIYORUM"

Halihazırda kendi kozmetik markasını kurmak adına çalışmalarda bulunan Varış, "Kozmetik sektöründeki tecrübelerimi kullanıyorum. Kendi markam için sahip olduğum tecrübelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Hangi sektör olursa olsun, başarılı olmak istiyorsanız eğer günceli takip etmeli ve çalışmalarınızı sektörün ihtiyaçlarına göre şekillendirmelisiniz. Belirlediğim hedeflere ulaşmak adına yoğun bir çalışma içerisindeyim" dedi.

"İŞİMİ SOSYAL MEDYA İLE ENTEGRE ETMEK İSTİYORUM"

Geniş bir kitleye ulaşmak istediğini belirten Varış, Bunun da sosyal medyada aktif bir şekilde yer almaktan geçtiğini düşünüyorum. Sonuçta markanızı geniş kitlelere tanıtmanız gerekiyor. Son zamanlarda sosyal medya kullanan kişi sayısının milyonlara ulaştığını biliyoruz. Bu nedenle işimi sosyal medya ile entegre etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.