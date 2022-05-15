"Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi" öğrencileri ağırladı - Son Dakika

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) bünyesinde kurulan Kozmetik Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KOZMER), "Bitkisel Kozmetik Üretimi ve Bölgedeki Bio Hammaddeler" içerikli eğitim ile öğrencileri ağırladı.

Yerkesik Mahallesi'nde bulunan KOZMER hizmet binasında, Denizova Ortaokulu 7. sınıf öğrencilerine sözlü ve uygulamalı eğitim verildi.

Öğrenciler, kozmetik alanında geniş ürün yelpazesiyle Muğla ve Türkiye'ye hizmet veren KOZMER'de, bitkisel kozmetiğe dair merak ettiklerini KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir ve Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Demir'den öğrendi.

Eğitim programında öğrenciler, sabun ve kolonya yapımını uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

KOZMER Müdürü Prof. Dr. Nazan Demir, gazetecilere, öğrencilere bitkisel üretimin yanı sıra bio malzemelerden bahsettiklerini söyledi.

Sığla ağacı, feldspat madenleri, Kaunos Antik Kenti'ndeki çamur gibi birçok materyalin bio malzeme olduğuna dikkati çeken Demir, binlerce yıl önce Peru'da çıkan mezarlarda ısırgan otundan yapılmış kefenlere rastlandığını, ısırgan otunun çok iyi bir tekstil ve bio malzeme olduğunu dile getirdi.

Demir, bütün dünyanın yeşil kimya, yeşil teknoloji ve bio teknolojilerin kasırgası altında olduğunu vurgulayarak, "Türkiye bu kasırganın dışında kalamaz. Ama salt bitki ekerek, uçucu yağ elde ederek de bu kasırganın bir parçası olamaz. Dünyayı para, parayı bilgi, bilgiyi de akademi yönetir." dedi.

AR-GE çalışmaları yapılmış marka, patent, tescile dayalı ve ihraç edilebilir, dünyanın veri tabanlarında tanınmış bitkileri kullanarak üretim yapma çabasında olduklarını vurgulayan Demir, "Bu tabi ki zor bir süreç. Ben bu yola çıkarken de bunun böyle olduğunu biliyordum. Dünden bugüne bir şeylerin değişeceğini düşünmüyordum. Muğla'da gerçekten bu hareket başından beri ilgi gördü. Hep desteklendi. Zor bir süreç ama yine de 10 yılda çok uzun bir yol aldığımızı ama başarılı olduğumuzu, yavaş da olsa bölgenin değiştiğini, dönüştüğünü ve ülke için de bu hareketin çok değerli olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.