Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi
50 dakika önce
Kilis'te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
'te, Zabıta Müdürlüğü
ile İl Sağlık Müdürlüğü
tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ve il Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Kilis'te bulunan nijuteri, kozmetik satan işletmeler müşterek yapılan bir çalışma sonucu denetlendi. Uygunsuz olduğu tespit edilen lenslere imha edilmek üzere el konuldu.
Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS
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