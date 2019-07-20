Son Dakika Haberleri: Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi

50 dakika önce

Kilis'te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi, System.String[]
Kilis'te, Zabıta Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kozmetik ürün satan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ve il Sağlık Müdürlüğü ekipleri ile Kilis'te bulunan nijuteri, kozmetik satan işletmeler müşterek yapılan bir çalışma sonucu denetlendi. Uygunsuz olduğu tespit edilen lenslere imha edilmek üzere el konuldu.

Denetimlerin artarak devam edeceği bildirildi. - KİLİS
İl Sağlık Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsveç'te iş görüşmeleri 'Tengai' adlı yapay zekalı robot ile gerçekleştirilmeye başlandı Firmalar İŞKUR üzerinden acil 45 bin 836 işçi arıyor! İşte meslekler İş yerinde cinsel istismara tutuklama Kendilerini MİT elemanı olarak tanıtıp 70 bin liralık soygun yapan ekip tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 11:29:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozmetik ürünleri satan iş yerleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]