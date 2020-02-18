KOZMETİK ÜRÜNÜ YÜKLÜ KAMYONU ÇALAN ŞÜPHELİLERİ JANDARMA YAKALADI - Son Dakika
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KOZMETİK ÜRÜNÜ YÜKLÜ KAMYONU ÇALAN ŞÜPHELİLERİ JANDARMA YAKALADI

6 saat önce

İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri içinde piyasa değeri 400 bin lira olan kozmetik malzemesi yüklü kamyoneti çalan şüphelileri ve şüphelilerle iş birliği yapan kamyon şoförünü yakaladı.

KOZMETİK ÜRÜNÜ YÜKLÜ KAMYONU ÇALAN ŞÜPHELİLERİ JANDARMA YAKALADI, System.String[]
İSTANBUL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri içinde piyasa değeri 400 bin lira olan kozmetik malzemesi yüklü  kamyoneti çalan şüphelileri ve şüphelilerle iş birliği yapan kamyon şoförünü yakaladı. Kozmetik malzemeleri firmaya teslim edilirken, aralarında kamyon şoförünün de olduğu 4 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ünlü bir kozmetik firmasına ait malzemeleri taşıyan aracın Kuzey Marmara Otoyolu Çiftalan mevkiinde bulunan dinlenme tesisinden çalındığı bilgisini aldı. Ekipler olay yerindeki ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede çalınan araç Göktürk mevkiinde içi boşaltılmış ve terk edilmiş halde bulundu.

Çalınan aracın şoförü U.G.'nin çelişkili ifadelerinden şüphelenen Jandarma ekipleri olayla ilgili daha kapsamlı araştırma yaptı. Tek tek incelenen yüzlerce kamera görüntüsü ve yapılan araştırmalar sonucunda araç şoförü U.G. ve arkadaşı M.Z.'nin hırsızlık olayını birlikte planladıkları ortaya çıktı. U.G.'nin mola vereceği dinlenme tesisini arkadaşına bildirdiği, aracın anahtarını üzerinde bırakarak tesise girdiği, hırsızlık olayının gerçekleşmesinin ardından da Jandarma ekiplerine haber vererek aracının çalındığını ihbar ettiği ortaya çıktı.

BAŞKA BİR KAMYONA YÜKLENMİŞ

Gözaltına alınan U.G. ve M.Z.'nin ifadeleri ve elde edilen bilgiler doğrultusunda çalınan araçtaki malzemelerin başka bir kamyona yüklenerek, Kocaeli ili Darıca mevkiinde bulunan bir depoya indirildiği belirlendi.

Söz konusu adreste arama yapan ekipler; malzemelerin Y.A. ve C.Ç. isimli şüpheliler tarafından Jandarma ekiplerine yakalanmamak için ikinci kez başka bir depoya götürüldüğünü anladı.

PİYASA DEĞERİ 400 BİN TL

Yine güvenlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesinin ardından Y.A. ve C,Ç.'nin çalıntı malları önce Tuzla'ya getirdiği, burada başka bir araca yükleyerek Ümraniye'ye götürdüğü, Ümraniye'de tekrar başka bir araca yükleyerek Küçükyalı'da bulunan ve 2. el eşya satan bir firmanın deposuna indirdikleri tespit edildi.  Şüpheliler, yakalanmamak için sürekli adres ve araç değiştirdi ancak Jandarma ekiplerinden kaçamadı. Küçükyalı'daki depoya baskın düzenleyen ekipler hırsızları yakaladı. Depoda yapılan aramalarda; kozmetik firmasına ait malların tamamı ele geçirildi. Piyasa değeri 400 bin TL olan malzemeler firmaya teslim edilirken, yakalanan 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

Güvenlik kamerası görüntüleri

Ele geçirilenlerin görüntüsü

Şüphelilerin görüntüsü


- İstanbul
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:21 Kaynak: DHA
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