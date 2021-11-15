Kozmetik ve kadın giyim pazarı Chama'nın esnafı müşterilerinin azalmasından şikayetçi - Son Dakika

Chama pazarındaki dükkanlar

Dükkanlarda satılan ürünlerden detaylar

Esnafla yapılan röportaj

Pazarı dolaşan az sayıdaki kadın müşteri

Dükkan rafları

Esnafla yapılan röportaj

Dataylar Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden sonra çeşitli işletmeler sorunlar yaşıyor. Khost ilinde kadın kıyafetleri ve kozmetiklerinin satıldığı Chama pazarındaki esnaf da müşterilerinin azalmasından şikayetçi.