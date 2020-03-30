Kozmetik ve temizlik fabrikasını el dezenfektanı üretime yönlendirdi - Son Dakika

Kırşehir'de, yaklaşık 43 yıldır temizlik ve kozmetik üretimi yapan fabrikanın sahibi kimya mühendisi Okan Bozdağ, koronavirüs (Kovid-19) tehlikesinden sonra yoğun talep oluşması üzerine iş yerini el dezenfektanı üretimine çevirdi.

Bozdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırşehir Organize Sanayi Bölgesinde 3 bin metrekarelik fabrikasında kozmetik ve temizlik ürünleri ürettiğini belirterek, el dezenfektanı üretiminde yoğun bir taleple karşılaşmaları üzerine fabrikada yeni düzenlemeye gittiklerini ifade etti.

Fabrikada 12 günde 10 ton el ve yüzey dezenfektanı ürettiklerini belirten Bozdağ, koronavirüs nedeniyle piyasaya sürülen merdivenaltı sağlıksız ürünlere karşı uyarıda bulundu.

Özellikle 70 derece alkol içeren el temizleyicileri, 70 derece ve üstü alkol içeren kolonyaların dışındakilerin fazla etkili olmadığını vurgulayan Bozdağ, şöyle devam etti:

"12 gün önce talep üzerine 70 derece ve üstü alkol bazlı hijyenik el temizleyicisi üretmeye başladık. Burada 10 kişi çalışıyor. Bakterilere karşı daha çok etkili olmak için bunu kullanıyoruz. İçerisinde ellerimizi yumuşatmak için nemlendirici maddeler kullanmaktayız. Bu sürede, 10 ton alkol bazlı hijyenik el temizleyicisi üreterek talep edilen yerlere gönderdik."

Dezenfekte için "merdevenaltı üretimlerden uzak durun" çağrısı

Merdivenaltı olarak sağlıksız üretim yapanlar yüzünden kurallara uyan firmaların da zan altında kaldığını vurgulayan Bozdağ, "Dürüst üreticinin, iş yeri açmak için belge, üretim yeri ve üreteceği ürün için izin iş güvenliği uzmanı, çevre mühendisi, İSO, TSE gibi kuruluşlardan belgeler, tehlikeli madde uzmanı çalıştırma, atıklar için para gibi bir çok gideri olur. Ama merdivenatlı üretim yapanların böyle giderleri olmaz. Vatandaşlarımız bu tür firmalara karşı duyarlı olmalı çünkü ürettikleri de sıkıntılı olabiliyor." ifadelerini kullandı.