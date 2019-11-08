Son Dakika Haberleri: Kozuk'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek
Son Dakika Güncel Kozuk'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek

Kozuk'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek

6 saat önce

Batman ve Kozluk Şehit Aileleri Derneği, Kozluk ilçesindeki şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.

Kozuk'ta şehit ve gazi aileleri onuruna yemek, System.String[]

Batman ve Kozluk Şehit Aileleri Derneği, Kozluk ilçesindeki şehit aileleri ve gazilerle yemekte bir araya geldi.


Kozluk Öğretmenevi'nde düzenlenen programa, İlçe Emniyet Müdürü Ümit Tazecan, İlçe Müftüsü Hasan Serçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Toprak, şehit aileleri ve gaziler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, Batman Şehit Aileleri Derneği Başkanı Hasan Demir'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarıyla devam etti.


Terörle mücadelede şehit düşen korucu ve vatandaşların yakınlarının ve gazilerin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirten Hasan Demir, "Dernek olarak İçişleri Bakanlığı PRODES kapsamında kabul edilen Şehit ve Gazi Aileleri Eğitim ve Moral Merkezi Projesi etkinlikleri kapsamında il merkezi ve ilçelerimizde gerçekleştireceğimiz yemekli buluşmalarımıza Kozluk ilçesinde devam ediyoruz. Davetimize katılarak bizleri yalnız bırakmayan daire amirlerimiz, şehit yakınları ve gazilerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Her zaman şehit yakını ve gazilerimizin yanında olmaya onların her türlü sıkıntısında hizmetkarları olacağımızı hatırlatır tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun diyoruz" dedi. - BATMAN

Kozluk, Batman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:14 Kaynak: İHA
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