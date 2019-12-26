Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Kozuva, meclis üyeleri ile yapılan yıl sonu yemeğinde konuştu. Kozuva, yıl boyunca düzenlenen fuarlar, eğitim seminerleri ve girişimcilik kursları ile fark oluşturduklarını belirtti.



Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası meclis üyeleri ve oda çalışanları yıl sonu yemeğinde bir araya geldi. Düzenlenen yemek programında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "2019 yılının sonuna yaklaştığımız şu günlerde geriye dönüp baktığımızda Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak oldukça başarılı bir yıl geçirdiğimizi görüyoruz. Bu yıl düzenlediğimiz eğitimler, girişimcilik kursları, bilgilendirme seminerleri, mesleki yeterlilik sınavlarıyla Odamızda onlarca katılımcıyı ağırladık. Çerkezköy Endüstriyel Fuarımız, İşletmeler İçin Avrupa Diyaloğunu Geliştirme Projemiz, İş Dünyası Ödül Törenimizle fark oluşturduk. Öte yandan yurt dışı iş gezilerimiz ve Dış Ticaret İstihbarat Merkezimizle üyelerimizin ihracatta yeni adımlar atmasına olanak sağladık. Bu başarıda emeği geçen tüm üyelerimize ve personelimize gönülden teşekkürlerimi sunuyor, 2020 yılının hayırlara vesile olmasını Cenab'-ı Allah'tan niyaz ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ