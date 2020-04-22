Kozuva: "Birlikte çalışırsak bu işin üstesinden geliriz" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kozuva: 'Birlikte çalışırsak bu işin üstesinden geliriz' - Son Dakika Ekonomi

Kozuva: "Birlikte çalışırsak bu işin üstesinden geliriz"

9 dakika önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Nisan ayı Meclis Toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Kozuva:

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Meclisi, Nisan ayı Meclis Toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

Çerkezköy TSO Meclisi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine uyarak Nisan ayı Meclis Toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Çerkezköy TSO Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Meclis Üyeleri çevrimiçi olarak katılım sağladı. Toplantı, Şubat-Mart/2020 gelir-gider bütçe izleme raporları ve mizanın ibra edilmesi, mesleklerin gruplandırılması rehberinde bazı kodlarda değişiklik yapılması ve ekmek azami fiyat talebi hakkında Bakanlık görüşünün değerlendirilmesi gündemiyle gerçekleştirildi. Esnaf ve Sanatkarlar Birliği'nin geçmiş aylarda aldığı 210 gr ekmek azami satış fiyat kararı, fiyat birliği oluşması açısından Oda Meclisi tarafından da gündeme alınarak, 210 gr ekmek azami satış fiyatı 1,5 TL olarak oy birliği ile karara bağlandı.

Taleplerinizi bizlere yazın

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Meclis Üyelerine TOBB aracılığıyla ekonomide hayata geçirilen koronavirüs (Covid-19) tedbirleri hakkında bilgi verdi. Başkan Kozuva burada yaptığı açıklamada "Koronavirüs başladığından beri TOBB Başkanımız sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konuda hiç boş durmadı. Biz de üyelerimizden bize iletilen yaşanan sorunları, taleplerimizi, görüşlerimizi kendisine iletiyoruz. Buradan tekrar hatırlatmak istiyorum, bir talebi olan mutlaka bize yazsın. Biz Odamızı beraber yönetiyoruz. Biz ancak birlikteysek güçlüyüz. Birlikte çalışırsak, rahatlıkla bu işin üstesinden geleceğimize inanıyorum" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ

Koronavirüs, Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 01:58 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ramazan öncesi kasaplardan rahatlatan açıklama: Kırmızı ete zam yapılmayacak
KDV beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uzatıldı Son Dakika: İtalya'da 21 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 534 artarak 24 bin 648'e yükseldi Birleşmiş Milletler'den koronavirüs uyarısı: Acil tedbirler alınmazsa açlık ikiye katlanacak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı Oxford Üniversitesi üzerinde çalıştığı aşıyı Perşembe günü insanlar üzerinde denemeye başlayacak Hollanda'da ligler koronavirüs nedeniyle 1 Eylül'e kadar ertelendi Günlük burç yorumları 22 Nisan 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak Alman gazeteci: Ülkemdeki olumsuz Türkiye haberleri asılsız Koronavirüse iyi geliyor denilen zerdeçal satışları arttı, uzmanlar dozaj uyarısı yaptı Malezya'da koronavirüsten sonra bir salgın daha boy gösterdi: Dang Humması Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü Koronavirüsü yenen genç: Öksürdüğümde ciğerlerim patlıyor zannettim Acun Ilıcalı, Instagram hesabından kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaştı
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:00
Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek Beşiktaş'ta Karius'tan boşalan kaleye Ersin Destanoğlu geçecek         
13:57
Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi Milyonlarca mutlu ağacın ilham perisi Ressam Bob Ross'un sıra dışı hayat hikayesi         
13:52
İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı İş makinesinden mazot çalan hırsızlar, fotokapana yakalandı         
13:49
İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin İngiliz gazetesinden korkunç koronavirüs iddiası: Ölü sayısı, gerçek rakamların aksine 41 bin         
13:46
Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek Son dakika: Çiftçinin nakit avansını Türkşeker ödeyecek         
13:41
Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı Çin'deki bir restoranda çalışan klima nedeniyle 9 kişi koronavirüse yakalandı         
13:35
Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor Babası vefat eden şef Danilo Zanna'dan yürek yakan paylaşım: Kalbim acı çekiyor         
13:26
Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak Real Madrid korona nedeniyle kalan maçlarını Alfredo di Stefano Stadı'nda oynayacak         
13:24
Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek Tüm dünyanın beklediği aşı haberi Almanya'dan geldi: İnsanlar üzerinde denenecek         
13:15
Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu Sağlık Bakanlığı, koronavirüs için WhatsApp Danışma Hattı kurdu         
13:07
TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi TRT'nin kampanyasına rekor katılım: 171.177 çocuk 23 Nisan videosu gönderdi         
13:00
Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak Emre Belözoğlu danışma kurulunda yer alacak         
12:41
23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri 23 Nisan Bayramı ile gururlanıp kendileri için düzenlenen festivallerde eğleniyorlar! İşte dünyanın farklı yerlerinden ilginç çocuk gelenekleri         
12:40
Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor Kim Jong-un hayatını kaybederse yerine geçecek isim için en güçlü aday kız kardeşi gösteriliyor         
12:36
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Okulları eylül, ekim aylarında açmak için çalışmalarımız var         
12:35
İmamoğlu'ndan İmamoğlu'ndan "Bu teşebbüsleri FETÖ ve PKK da denedi" diyen Erdoğan'a yanıt geldi         
12:22
Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı Karantinada sıkılan Zeynep Demirel, yıllardır koyu renk kullandığı saçlarını bakıra boyadı         
12:11
Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı Oyuncak araba hastası galerici, koleksiyonuna servet harcadı         
11:56
Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı Havaya ve polise ateş açıp 5 kilometre kaçan epilepsi hastası, ortalığı birbirine kattı         
11:53
Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor Fernando Muslera Galatasaray'la sözleşmesini 2023'e kadar uzatıyor         
11:35
Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada Son dakika: Sultangazi'de raydan çıkan tramvay otobüse çarptı! Kaza anı kamerada         
11:26
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak         
11:13
Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi Maaş indirimine gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi         
11:07
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Ben olsam 'Ne eksiğin var' derim         
11:05
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı         
10:51
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor         
10:44
Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı Arka Sokaklar'ın oyuncuları Yiğitcan Ergin ve Ela Yörüklü aşk yaşamaya başladı         
10:43
Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak Kadir, koronavirüs salgınını tahliye gerekçesi olarak sunamayacak         
10:38
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı         
10:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2020 14:07:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kozuva: "Birlikte çalışırsak bu işin üstesinden geliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]