Kozuva: "Dış ticaret hizmetlerimiz devam ediyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Kozuva: 'Dış ticaret hizmetlerimiz devam ediyor' - Son Dakika Ekonomi

Kozuva: "Dış ticaret hizmetlerimiz devam ediyor"

6 saat önce

Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin Mart ayı olağan toplantısı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında (Çerkezköy TSO) gerçekleştirildi.

Kozuva:

Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi'nin Mart ayı olağan toplantısı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasında (Çerkezköy TSO) gerçekleştirildi.


Mart ayı faaliyetlerinin konuşulduğu toplantıya, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Genel Sekreteri Hakan Gel ve Dış Ticaret Uzmanı İlknur İnal Er'in yanı sıra Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Dış Ticaret İstihbaratı Koordinasyon Sorumlusu Melike Atasoy, Tekirdağ Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Yetkin Özer, Trakya ABİGEM A.Ş. Genel Müdürü Fatih Yaldız, Edirne TSO Dış Ticaret Uzmanı Nuray Pehlivan, Çorlu TSO Genel Sekreteri İbrahim Karağöz, Çorlu TSO Dış Ticaret Uzmanı İpek İpekoğlu Yörük, Kırklareli TSO Dış Ticaret Uzmanı Begüm Arslan ve Tekirdağ TSO Dış Ticaret Uzmanı Berk Karakaş katıldı.


"78 firmaya hizmet verdik"


Toplantıda konuşan Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, "Trakya Kalkınma Ajansı ve bölgemiz odalarıyla iş birliği içerisinde kurulan Trakya Dış Ticaret İstihbarat Merkezi, firmalarımıza ihracat yolunda destek olmaya devam ediyor. Amacımız ihracat yapan firmalarımıza doğru hedefi bulmak; hiç ihracat yapmamış firmalarımızın ise yeni bir adım atmalarını sağlamak. Çerkezköy TSO olarak bünyemizde yer alan dış ticaret uzmanımızla 2019'un Ocak ayından bu yana 78 firmaya dış ticaret hizmeti verdik. Yeni dönemde de çalışmalarımız sürecek" dedi.


Başkan Kozuva ayrıca, dış ticaret istihbarat hizmetinden yararlanmak isteyen Çerkezköy TSO üyelerinin www.trakyadisticaret.org.tr adresinden ücretsiz olarak hizmet talebinde bulunabileceğini sözlerine ekledi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 05:00 Kaynak: İHA
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