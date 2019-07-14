Son Dakika Haberleri: Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi"
Son Dakika Güncel Haber

Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi"

4 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasidir" dedi.

Kozuva:
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasidir" dedi.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü açıklamasında şu sözleri kaydetti:

"15 Temmuz 2016'da hain FETÖ ihanet çetesi ülkemizin, bağımsızlığımızın, birliğimizin, demokrasimizin bütünlüğü ve işleyişine kast etmiş ancak aziz milletimizin tüm insanlığa örnek direnişi karşısında başarısızlığa uğratılmıştır. Bugün o karanlık gecenin yıl dönümündeyiz. Bugün hala 15 Temmuz gecesi milletimizin sergilediği kahramanlığın sırrını merak edenler, Çanakkale'ye, Kurtuluş Savaşı'na, yüzyıllardır bu topraklarda süregelen büyük mücadeleye bakmalıdır. Bu milletin asırlardır kanıyla, canıyla, kadınıyla, erkeğiyle kazandığını ihanet çetelerine teslim etmeyeceğini bir kez daha hatırlatmalı; dini değerleri kendi sapkın inanışlarına göre yorumlayan FETÖ, IŞİD ve onların uzantıları olan tüm örgütlerle bütün insanlık olarak birlikte mücadele etme bilincinde olmalıyız. Hain darbe girişiminin yıl dönümünde, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için canını veren aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Gelecekten umutluyuz

"FETÖ ile mücadelenin kararlı bir şekilde sürdürüldüğü ülkemizde her alanda güçlü bir Türkiye için hedeflerimize odaklanmalıyız" diyen Kozuva "Bugün, demokrasimiz ve milli birliğimizin önemini bir daha kavramalı, yaşadığımız bu karanlık geceden dersler çıkarmalı, birbirimize kenetlenmeliyiz. En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi olmalı; daha güçlü bir Türkiye için çok çalışmalıyız. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Ülkemiz ve milletimiz için büyük bir azimle çalışmalı ve ülkemizi hedeflerine taşımalıyız. Bizler, sanayicimizden, esnafımızdan, bu ülkenin geleceğinden umutluyuz" sözlerini kaydetti. - TEKİRDAĞ
Çerkezköy, Ekonomi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan açıkladı! 15 Temmuz'da Marmaray ücretsiz olacak Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı'nda 4 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu 23 Haziran'dan sonra istifa eden İBB Genel Sekreter Baraçlı, İmamoğlu'nun sözlerine yanıt verdi Son Dakika! Yolcu minibüsü uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.7.2019 16:41:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kozuva: "En büyük hedefimiz güçlü ekonomi, güçlü demokrasi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]