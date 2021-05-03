(Kozyatağı D 100'DE İETT otobüsü seyyar büfe ve üst geçidin asansörüne çarptı - Son Dakika

(Kozyatağı D 100'DE İETT otobüsü seyyar büfe ve üst geçidin asansörüne çarptı
03.05.2021 16:57
KOZYATAĞI'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü önce seyyar büfeye ardından üst geçide ait asansöre çarptı.
KOZYATAĞI'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT
otobüsü önce seyyar büfeye ardından üst geçide ait asansöre çarptı. Kazada otobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kadıköy Kozyatağı D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. Mithat Akkuş'un kullandığı 19T numaralı Ferhatpaşa Kadıköy seferini yapan İETT otobüsü, Kozyatağı durağına geldiğinde bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak, seyyar büfeye ardından üst geçide ait asansöre çarptı. Seyyar büfe kullanılmaz hale gelirken malzemeler etrafa saçıldı. Kazada otobüsteki bir yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İETT otobüsünde ise hasar oluştu.
- İstanbul
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