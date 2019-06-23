Son Dakika Haberleri: Kozyatağı'nda yangın: 2 ölü, 1 yaralı
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Kozyatağı'nda yangın: 2 ölü, 1 yaralı

19 dakika önce

Kadıköy'de 7 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında, engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran baba ve eşi hayatını kaybettiKozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kozyatağı'nda yangın: 2 ölü, 1 yaralı, System.String[]
Kadıköy'de 7 katlı binanın üçüncü katında meydana gelen yangında, engelli oğlunu vatandaşlara teslim ederek kurtaran baba ve eşi hayatını kaybetti
Kozyatağı Şehit Meltem Özkılıç Sokağı'ndaki 7 katlı binanın üçüncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Vatandaşların bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan Barbaros Çehreli (75) kapıya yardıma gelen vatandaşlara engelli oğlu Bora Çehreli'yi (42) teslim ederek, içeride bulunan eşi Ülker Çehreli'yi (74) kurtarmaya gitti.
Bora Çehreli olay yerinde bulunan ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri, Barbaros Çehreli ve Ülker Çehreli'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Olay yerindeki çalışmalar sürüyor.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 02:10 Kaynak: AA
Kadıköy, Güncel
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