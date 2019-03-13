Kozyatağı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kozyatağı'nda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Kozyatağı'nda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu- TEM
bağlantı yolunda meydana geldi. Ataşehir
istikametine giden dört aracın karıştığı kazada hafif yaralanan kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, trafik akışı kontrollü sağlandı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: AA
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