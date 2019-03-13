Son Dakika Haberleri: Kozyatağı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kozyatağı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı

1 saat önce

Kozyatağı'nda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kozyatağı'nda Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı, System.String[]
Kozyatağı'nda dört aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza akşam saatlerinde D-100 Karayolu- TEM bağlantı yolunda meydana geldi.

Ataşehir istikametine giden dört aracın karıştığı kazada hafif yaralanan kişi, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluşurken, trafik akışı kontrollü sağlandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 07:03 Kaynak: AA

D-100 Karayolu, Güncel
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