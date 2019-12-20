KPDK, 2020'den itibaren tarafların belirlediği gündemle toplanacak - Son Dakika

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantıları, yeni yıldan itibaren tarafların ortak çalışmasıyla belirlenecek gündemle yapılacak. Toplantılarda, kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak.

Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, konfederasyonun geçmişte yapılan KPDK toplantıları ve toplu sözleşme görüşmelerinde sunduğu, "KPDK gündemli olarak icra edilsin." önerisi, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından kabul edildi.



Geçmişte, "ek gösterge, gelir vergisi, kariyer-liyakat ihtiyacı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav ihtiyacı, 4B'ye geçen 4C'liler, üniversiteli işçiler, derece kademe sınırlamasının kaldırılması, izinlerin iş günü hesabına göre yapılması, grev ve siyaset hakkı, 4688 sayılı yasanın eksiklikleri, Ekonomik Sosyal Konseyin toplanması, dini bayram ikramiyesi, sürgün, mülakat" gibi birçok gündem maddesiyle gerçekleştirilen KPDK toplantılarının, gündemli olarak icra edilmesi 2020'de hayata geçirilecek.

Böylece Memur-Sen Konfederasyonu, bağlı sendikalar ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca oluşturulacak komisyonla 2020 Mart ayında toplanacak KPDK'nin gündemi, şubat ayındaki teknik çalışmayla belirlenecek.

Toplantıda, kamu görevlilerinin ivedi çözüm beklediği sorunlar, öncelik sırasına göre gündeme alınacak.

Ayrıca komisyon, ihtiyaca göre sürekli toplanabilecek, toplu sözleşmeye dair hazırlık yapabilecek ve diğer kamu kuruluşlarıyla da irtibatlı olacak.



Aralık 2018'deki KPDK toplantısında, Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kurul toplantısının tarihinin ve gündeminin tarafların ortak çalışmasıyla belirlenmesi ve KPDK gündeminin davet yazısıyla birlikte hem taraflarla hem de kamuoyuyla paylaşılması gerekir. Böylesi bir süreci işletmek ve sonucu üretmek, varlığıyla önemli olan KPDK'nin yaptıklarıyla kararlarıyla kazanım üretme heyecanıyla değerli olmasına da hizmet eder. Bu niteliklere haiz KPDK, kamu yönetimi, kamu personel sistemi, kamu görevlileri ve kamu görevlileri sendikacılığı zemini açısından katılımcı kurguyla etkili sosyal diyalogla sorunu gören, çözüm üreten, vizyon geliştiren bir çalışma hayatı platformu olarak konumlandırılmış olur."