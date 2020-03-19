KPMG açıkladı! 5 büyük ligin corona virüs yüzünden zararı 4 milyar euro... - Son Dakika
Son Dakika Spor KPMG açıkladı! 5 büyük ligin corona virüs yüzünden zararı 4 milyar euro... - Son Dakika Spor

KPMG açıkladı! 5 büyük ligin corona virüs yüzünden zararı 4 milyar euro...

7 saat önce

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi.

KPMG açıkladı! 5 büyük ligin corona virüs yüzünden zararı 4 milyar euro..., System.String[]

KPMG Football Benchmark tarafından yapılan araştırmada, Avrupa'nın en büyük 5 futbol liginin koronavirüs nedeniyle yaşadığı zararlar incelendi.


Şu ana kadar 5 büyük lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde 541 karşılaşma iptal edilmiş veya ertelenmiş durumda.


Araştırmaya göre Premier Lig, 1 milyar 150 milyon euro ile 1 milyar 250 milyon euro arasında zararla en büyük gelir kaybına uğrayan lig olacak.


Premier Lig'in yanı sıra La Liga'da 800-950, Bundesliga'da 650-750, Serie A'da 550-650 ve Ligue 1'de ise 300-400 milyon euro bir kaybın olacağı tahmin ediliyor.


Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Dünya ekonomisi koronavirüs salgını nedeniyle çıkmaza girmiş durumda. Bu salgın futbolu da ciddi bir şekilde etkiledi. Liglerin iptali nedeniyle spor kulüpleri büyük gelir kayıpları yaşayacak. Kulüpleri gelir kayıpları nedeniyle ekonomik olarak sıkıntılı bir süreç bekliyor. Oyuncu maaşları, ticari anlaşmaları gibi birçok ödemeleri var. Tabii kulüplerin salgınlar konusunda sigortası olup olmadığı da önem kazanıyor. Dünyadaki birçok oyuncunun sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek. Bu konuda nasıl bir yol izlenecek, bunların hepsi futbol dünyasının önümüzdeki günlerde en büyük sorunları olacak." ifadelerini kullandı.


İtalya Serie A, Futbol, Avrupa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 12:53 

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