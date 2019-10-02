Son Dakika Haberleri: Kpmg'de 210 yeni mezun işe başladı
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Kpmg'de 210 yeni mezun işe başladı

39 dakika önce

Üniversiteden yeni mezun olan gençlere kapılarını açarak geleceğin iş liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye'de 210 yeni mezun iş başı yaptı.

Kpmg'de 210 yeni mezun işe başladı, System.String[]

Üniversiteden yeni mezun olan gençlere kapılarını açarak geleceğin iş liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye'de 210 yeni mezun iş başı yaptı.

İşe alım süreçlerini tamamlayan, ağırlıklı olarak üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin işletme, iktisat ve finans bölümleri mezunları olmak üzere, mühendislik eğitimi gören mezunlar 1 Ekim'de KPMG Türkiye'de işe başladı. Ekim ayında yapılacak yeni işe alımlarla KPMG Türkiye'ye  katılanların sayısı 310'u aşacak.Bu yıl Bilgi sistemleri ve Danışmanlık bölümlerinde çalışmak üzere 33 mühendis işe alındı.

Yeni başlayanlarda kadın-erkek oranı yüzde 50/50 olarak gerçekleşti böylece KPMG Türkiye'de yaş ortalaması da 29 oldu.

Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun gençlerin en çok çalışmak istedikleri şirketlerden birinin KPMG olduğunu belirten KPMG Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emre Çavuşoğulları, "Bu yıl rekor başvuru aldık. İş dünyasında olmak isteyen gençlerdeki algımızı yansıtan bu rakamı önemsiyoruz. 1 Ekim'den itibaren aramıza katılan arkadaşlarımızın çoğunluğunu 1990'ların sonuna doğru doğanlar oluşturuyor. Artık Z kuşağının iş dünyasındaki öncüleriyle bir aradayız. KPMG Türkiye'de şu anda dört farklı kuşak bir arada çalışmaya başladık. Bu değişimin iş dünyasına etkisini önümüzdeki yıllarda gözlemleyeceğiz. İnsan kaynağındaki dönüşüme tanıklık edip, yön vereceğiz" dedi. (Fotoğraflı)

Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:44 Kaynak: DHA
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