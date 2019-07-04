Son Dakika Haberleri: KPMG Football Benchmark: En pahalı kadronun değeri 1.375 milyar euro
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KPMG Football Benchmark: En pahalı kadronun değeri 1.375 milyar euro

1 saat önce

– Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin Football Benchmark ekibi, dünyanın en pahalı futbol takımı kadrosunun toplam değerini 1 milyar 375 milyon euro olarak hesapladı.

KPMG Football Benchmark: En pahalı kadronun değeri 1.375 milyar euro, System.String[]
– Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin Football Benchmark ekibi, dünyanın en pahalı futbol takımı kadrosunun toplam değerini 1 milyar 375 milyon euro olarak hesapladı.
KPMG verilerine göre, dünyanın en pahalı oyuncusu, 225 milyon euroluk değeri ile, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Neymar'ı geride bırakan Kylien Mbappe oldu.
Savunma hattında dört Liverpoollu
Liverpool'un kalecisi Alisson, 96 milyon euroluk değeriyle en pahalı 11'in kalesini korurken, 81 milyon euroluk değeriyle Alexander-Arnold sağ bek, Andrew Robertson ise 66 milyon euroluk değeriyle en değerli sol bek oldu. En pahalı ilk 11'in stoper hattında ise 98 milyon euroluk Virgil van Dijk ile 86 milyon euroluk Raphael Varane yer aldı.
Cristiano Ronaldo kadroya giremedi
4-4-3 sisteminde kurulan kadronun orta sahanın üçlüsünü 127 milyon euro ile Paul Pogba, 90 milyon euro ile N'Golo Kante ve 120 milyon euro ile Kevin de Bruyne oluşturdu. Dünyanın en pahalı takımının hücum üçlüsü ise 190 milyon euroluk değeriyle Lionel Messi, 195 milyon euroluk değeriyle Neymar ve 225 milyon euroluk değeriyle Kylien Mbappe oldu. Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise kadroya giremedi.
Premier Lig'den yedi oyuncu yer aldı
KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Dünyanın en pahalı 11'inde ilk göze çarpan Ada futbolunun hegemonyası oldu. Kadroda yer alan tam yedi oyuncu, Premier Lig takımlarında forma giyiyor. Bu da Premier Lig'in neden dünyanın en çok izlenen ligi olduğunun kanıtı niteliğindedir. Ayrıca Liverpool'un Jürgen Kloop etkisiyle oyuncularının bir dünya markasına dönüştüğünü görüyoruz. Kylien Mbappe'nin hem yaşı hem de performansıyla en değerli oyuncu olması şaşırtıcı değil" dedi. (Fotoğraflı)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 11:06 Kaynak: DHA
Cristiano Ronaldo, Futbol, Spor
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