KPMG-Perakendenin yeni normali: Online alışveriş - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KPMG-Perakendenin yeni normali: Online alışveriş - Son Dakika Ekonomi

KPMG-Perakendenin yeni normali: Online alışveriş

6 saat önce

KPMG Türkiye'nin değerlendirmesine göre, salgın öncesinde halihazırda önem taşıyan online ticaret, salgın döneminde önemini artırarak şirketlerin dijital kanallara geçişini hızlandırdı.

KPMG-Perakendenin yeni normali: Online alışveriş, System.String[]

KPMG Türkiye'nin değerlendirmesine göre, salgın öncesinde halihazırda önem taşıyan online ticaret, salgın döneminde önemini artırarak şirketlerin dijital kanallara geçişini hızlandırdı. Klasik tüketim alışkanlıklarına 'zorunlu mola' verildiği bu dönemde, tüketim aktivitelerinin büyük çoğunluğu online alışveriş sayesinde gerçekleşiyor. Değerlendirmede, yaşanan bu değişimin yakın gelecekte perakende sektörünü yeni bir boyuta taşıyacağı öngörülüyor.

Perakende sektörü, koronavirüs salgınından yapısal olarak en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Salgın nedeniyle kapanan mağazalar ve müşteriyle fiziksel temasın kesilmesi şirketlerin iş planlarını neredeyse tamamen değiştirdi.

KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, " Önceden sektördeki toplam gelirin yüzde 5'i ila yüzde 10'u arasında bir paya sahip olan dijital kanallar bugün bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Salgının etkisiyle bugünlerde pek çok grupta bu oran yüzde 100'e ulaştı ve online ticaret şirketler için adeta 'can suyu'na dönüştü. Bu oran, geçici ve suni olmakla birlikte, yakın gelecekteki lojistik, tedarikçi, müşteri üçgenindeki ilişkileri yeni bir boyuta taşıyacak" dedi.

Salgının perakende sektörünü büyük ölçüde etkilemesinin yanında tüketici alışkanlıklarında da önemli değişimlere neden olduğu belirten Akın, "Mağazaların, alışveriş merkezlerinin kapandığı ve market zincirlerine erişimin zorunlu olarak kısıtlandığı bugünlerde, tüketicilerin bu sürece çok hızlı bir şekilde uyum sağladığı söylemek mümkün. Tüketiciler, siparişlerinin büyük bir bölümünü internet kanalına kaydırarak bu dönüşüme ortak oluyorlar" dedi.

Ticarette yüksek rekabet alanlarından biri olarak değerlendirilen dijital kanalların salgın döneminde nasıl yönetildiği, perakende sektöründe gelecekteki söz sahibi şirketleri belirleyecek. KPMG Türkiye'nin değerlendirmesinde salgın döneminde süreçlerini doğru ve eksiksiz kurgulamış şirketlerin, bu dönemden güçlenerek çıkacağı belirtildi. Akın, "Şirketlerin ajandalarının ilk maddelerini operasyonel verimlilik, belirsiz talebi yönetme, nakit akışın optimizasyonu ve yeni iş modellerinin mükemmelleştirilmesi oluşturacak. Özellikle operasyon mükemmeliyeti tüketicinin gözünde şirketleri ayıracak en önemli özellik olarak karşımıza çıkıyor. Salgının ilk döneminde dijital refleksleri daha güçlü olan rakiplerinin gerisinde kalan şirketlerin, bu dönemi atlatabilirlerse gelecekteki yatırımlarının büyük çoğunluğunu bu alanlara yapacakları kuşkusuz" dedi.


Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 01:41 Kaynak: DHA


Son Dakika

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