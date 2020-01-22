KPMG: Sigorta, ortalamanın üzerinde büyüyecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi KPMG: Sigorta, ortalamanın üzerinde büyüyecek - Son Dakika Ekonomi

KPMG: Sigorta, ortalamanın üzerinde büyüyecek

35 dakika önce

KPMG Türkiye 'Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu'na göre, öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektör 2020'de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacak.

KPMG: Sigorta, ortalamanın üzerinde büyüyecek, System.String[]

KPMG Türkiye 'Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu'na göre, öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektör 2020'de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacak.

Türkiye, Sigorta, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:47 
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