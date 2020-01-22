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KPMG: Sigorta, ortalamanın üzerinde büyüyecek
35 dakika önce
KPMG Türkiye 'Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu'na göre, öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektör 2020'de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacak.
KPMG Türkiye 'Sektörel Bakış 2020 – Sigorta Raporu'na göre, öncü veriler, nüfus ve ekonomideki büyüme dinamikleriyle yüksek potansiyele sahip sektör 2020'de ortalamanın üzerinde büyüme yakalayacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 07:47
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