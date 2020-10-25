KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı - Son Dakika

KPSS 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı
25.10.2020 10:41
Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)'nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.
Üniversitelerin önlisans bölümü mezunlarının memur olabilmek için girecekleri Kamu Personeli Seçme Sınavı(KPSS)'nın 2. oturumu korona virüs önlemleri ile başladı.
Türkiye'de binlerce kişinin memur olmak için beklediği KPSS sınavının önlisans mezunları için yapılan 2. oturumu, korona virüs önlemleri ile başladı. Kayseri'de sınava giren adaylara girişte maske ve dezenfektan dağıtılarak, sosyal mesafe kuralına uygun sıra halinde sınav salonlarına alındı.
Sınava giren adayların yakınlarının okul kapısının önündeki heyecanlı bekleyişi de dikkatlerden kaçmadı. - KAYSERİ
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