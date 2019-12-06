Son Dakika Haberleri: KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı
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KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı

6 saat önce

2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS-2019/6 sonuçları açıklandı, System.String[]

KPSS-2019/6: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

Konuya ilişkin ÖSYM'den yapılan açıklamada, "KPSS-2019/6 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 06 Aralık 2019 tarihinde saat 15.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler" denildi.

(Neşra Durmaz/İHA)

KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 04:35 Kaynak: İHA
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Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı
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