KPSS 2020 Ortaöğretim Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! - Son Dakika

KPSS 2020 Ortaöğretim Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
23.11.2020 16:07
ÖSYM: "22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
ÖSYM: "22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020- KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."
(İHA)
Son Dakika Songül Karlı, gece yarısı kendisine gelen mesajı takipçileriyle paylaştı İspanyol basını, Galatasaray Alexis Sanchez transferinde bir adım önde olduğunu yazdı Erciyes Üniversitesi'nin koronavirüs aşı adayının ilk doz uygulamasında hiçbir yan etki görülmedi Alkol paylaşımı yaptığı için eleştirilen Somer Sivrioğlu'ndan sert cevap: Çocuklar çalışmamızı örnek alsın Yaşlı kadına çarpan otomobilin sürücüsü kocası çıktı Alkol tanıtımı yapan Şef Somer Sivrioğlu'na tepki yağdı! Tek tek takipten çıktılar El bombasıyla öldürülmek istenen kadın konuştu: Kocam daha önce de arabayı yaktı, evi kurşunladı 1 yılda 1570 farklı numara ile rahatsız edilen doktorun avukatı konuştu: Kendini güvende hissetmiyor