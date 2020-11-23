KPSS 2020 Ortaöğretim Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! - Son Dakika

ÖSYM: "22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020- KPSS Ortaöğretim Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının yüzde 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur. Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir."

(İHA)