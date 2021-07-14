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Kpss-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine - Son Dakika

Kpss-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:07
Kpss-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine, System.String[]

2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 04/08/2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

KPSS-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına göre Üniversitemize atanmaya hak kazanan adayların aşağıdaki belgelerle birlikte en geç 04/08/2021 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ya da posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1- Başvuru Formu (Form Eksiksiz Doldurulmalıdır)

2- Öğrenim belgesi örneği (Belgenin aslı ya da noter onaylı sureti mutlaka idarece görülecektir. Ayrıca www. turkiye. gov. tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınacak Mezun Belgesi de kabul edilecektir. )

3- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (Askerliğini yapmış olanlar için terhis belgesi) (www. turkiye. gov. tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )

4- İki adet vesikalık fotoğraf (Fotoğraflar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personel Kıyafetine Dair Yönetmelik'in 10. maddesine uygun olmalı)

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

6- Mal bildirim formunun doldurularak imzalanması (Arkalı-önlü doldurulacak, sicil no kısmı boş bırakılacak. )

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesinin doldurularak imzalanması

8- Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesi (Nüfus İl/İlçe Müdürlüklerinden veya www. turkiye. gov. tr adresinden temin edilebilir. )

9- KPSS Yerleştirme Sonuç Belgesi

10- Adli Sicil Kaydı (Adliyelerden ya da www. turkiye. gov. tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )

11- Bilgisayar İşletmeni olarak yerleşen adaylar için MEB'den onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya öğrenimi sırasında bilgisayar dersi almış olduğuna ilişkin resmi belge (transkript)

12- Daha önce sigortalı olarak çalışılmışsa çalışma sürelerini gösteren belge (SGK'dan ya da www. turkiye. gov. tr adresinden barkodlu belge oluşturularak alınabilir. )

Not: 1- Herhangi bir kamu kurumunda kadrolu olarak çalışırken çeşitli nedenlerle ilişiği kesilenlerin (istifa, müstafi vb. ), son ayrıldıkları kurumdan hizmet belgesi alarak istenilen evraklarla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.

2- Postadan kaynaklanabilecek gecikmelerden Kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için 0 464 223 61 26 Dahili: 16 40

Bilgisayar, Noter, Kamu, KPSS, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kpss-2021/1 Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atanmaya Hak Kazanan Adayların Dikkatine - Son Dakika


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