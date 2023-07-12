KPSS 2023 Sınav Yerleri ve Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak? - Son Dakika
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KPSS 2023 Sınav Yerleri ve Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak?

12.07.2023 15:45

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2023 sınav yerleri ve giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek adaylar, sınav yerleri ve giriş belgeleri hakkında bilgi arayışındalar. Bu konuda detaylar haberimizde yer almaktadır. KPSS 2023 sınav yerleri ve giriş belgeleri henüz açıklanmamıştır. Ancak, sınav yerleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda, 13 Temmuz'da KPSS 2023 sınav yerleri ve giriş belgelerinin adayların erişimine açılması beklenmektedir. KPSS sınav giriş belgeleri ise aynı tarihte adayların erişimine açılacaktır. KPSS sonuçlarının ise 25 Ağustos'ta duyurulması planlanmaktadır.

ÖSYM tarafından yapılan KPSS 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? merak ediliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavına girecek olan adaylar, KPSS 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? sorularına yanıt arıyor. KPSS 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak? Detaylar haberimizdedir…

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS),"Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik"te (A) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanacaklar için kurumların kendi mevzuatına göre düzenleyecekleri giriş sınavına kabul edilecekleri belirlemek ve (B) grubu olarak adlandırılan kadrolara atanmaya esas olacak yerleştirmeyi yapmak amacıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir sınavdır.

Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.

Yönetmelik'te, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

a) A Grubu Kadrolar; Bakanlıklar,başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,

b) B Grubu Kadrolar; kadroları 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin eki listelerde yer alan, genel ve katma bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.

KPSS 2023 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? KPSS sınav giriş belgesi ne zaman belli olacak?

KPSS 2023 SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 KPSS sınav yerleri henüz adayların erişimine açılmamıştır. Ancak, KPSS sınav yerleri sınavın gerçekleştirileceği tarihten yaklaşık olarak 10 gün önce açıklanacağı öngörülmekte. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda 13 Temmuz'da KPSS sınav yerleri ve 2023 KPSS sınav giriş belgesinin adayların erişimine açılması bekleniyor.

2023 KPSS sınav giriş belgelerinin adayların erişimine açılması halinde aşağıda yer almakta olan kısımdan 2023 KPSS sınav giriş belgesi alma ekranına ulaşabilir ve sınav giriş belgenizi çıkartabilirsiniz.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkez (ÖSYM) tarafından KPSS sonuçları ise 25 Ağustos'ta duyurulması bekleniyor.
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Son Dakika Eğitim KPSS 2023 Sınav Yerleri ve Giriş Belgeleri Ne Zaman Açıklanacak? - Son Dakika


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