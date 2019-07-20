Son Dakika Haberleri: KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı.
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KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı.

1 saat önce

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı.

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. - ANKARA
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
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