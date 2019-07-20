KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı.
1 saat önce
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı.
KPSS Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:21 Kaynak: İHA
A Grubu ve Öğretmenlik sınavının "Alan Bilgisi" sınavı saat 10.15 itibariyle başladı. - ANKARA
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