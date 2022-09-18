KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi - Son Dakika
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KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi

18.09.2022 11:15

Tokat'ta, KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir adayın sınava girmesine izin verilmedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini söyleyen aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini belirtti.

Kamu Personel Seçme Sınavı Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolden geçirilerek içeriye alındı, sınav tam 10.15'te başladı.

6 DAKİKA GEÇ KALDI

Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı. Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi. Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.

Sınava 1 saat erken geldi, dalgınlığı nedeniyle KPSS'ye giremedi
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Kaynak: İHA

Tokat, Saat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: KPSS adayı dalgınlığının kurbanı oldu! 1 saat erken geldiği sınava giremedi - Son Dakika
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