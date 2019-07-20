KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı
1 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2'nci oturumu başladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:45 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS
) Alan Bilgisi 2'nci oturumu başladı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında düzenlenen oturum saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
63 bin 149 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
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