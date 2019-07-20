Son Dakika Haberleri: KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı
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KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2'nci oturumu başladı.

KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu başladı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi 2'nci oturumu başladı.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında hukuk, iktisat ve maliye alanlarında düzenlenen oturum saat 14.45'te başladı. Adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.
63 bin 149 adayın başvurduğu oturumlar için adaylara toplam 150 dakika süre verilecek.
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:45 Kaynak: AA
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