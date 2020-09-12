KPSS Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 2. oturumu sona erdi.

ÖSYM tarafından 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara, hukuk, iktisat, maliye testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 150 dakika süre verildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerinin alındığı sınavın tamamlanmasıyla KPSS'nin bugünkü tüm oturumları da sona erdi.

KPSS Alan Bilgisinin 3. oturumu yarın saat 10.15'te başlayacak. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanınacak.