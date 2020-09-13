ANKARA KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı - Son Dakika

KPSS Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı

KAMU Personel Seçme Sınavı'nın (KPSS) Alan Bilgisi 3'üncü oturumu başladı. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Ankara başta olmak üzere 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınav öncesi, koronavirüs önlemleri dikkat çekti. Adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan verildi. Sınav görevlilerine ise maske ve dezenfektanla beraber lateks eldiven de dağıtıldı. İsteyen adayların ve görevlilerin, kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi. Görevliler tarafından sık sık sosyal mesafe kuralına uymaları için uyarılan adaylar, sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilerek salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi tamamlandı. Adaylara işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre tanındı.