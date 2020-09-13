KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı - Son Dakika

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu başladı

ANTALYA - 2020 Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi 3. oturumu (işletme, muhasebe, istatistik) saat 10.15'te başladı.

KPSS Alan Bilgisinin 3'üncü oturumu saat 10.15'te başladı. Adaylara, işletme, muhasebe, istatistik testlerindeki 120 soruyu yanıtlamaları için 160 dakika süre verildi.

Yeni tip Korona virüs(Kovid-19) önlemlerin alındığı sınavda adaylara sınav binası girişlerindeki stantlardan görevliler tarafından ıslak mendil be ikinci bir maske dağıtıldı. Adaylar bu işlemlerine masadaki dezenfektanı sıkarak başladı. Sınava giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edilen adaylar, salonlara alındı. Sınavın başlama saatinden 15 dakika önce adayların binalara alınma işlemi sona erdi. Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde sınava girecek olan adayların belirlenen süreden sonra binaya gelmedikleri görüldü. Görevlilerin son dakika uyarısının ardından masalar binaya alınarak giriş kapısı kapatıldı.

Sınava süresince çocuklarını, eşlerini bekleyen aileler ise ağaçların altında ve banklarda beklemeyi tercih etti.

"Barajı aşması lazım"

Eşi Eda Avan'ı sınava uğurlayan Gökhan Avan, "Çocuğumuz var ev hanımı ev işleriyle ilgileniyor, hazırlanabildiği kadar hazırlandı.Yeterli değil sanırım ama kendini deneyecek.Biz de bekliyoruz,başarılar diledik gönderdik. Geçen haftada girdi dünde girdi bugünde giriyor, sonuncusu artık bizde mecbur bekliyoruz.Çok farklı bir duygu 30 yaşında eşim, halen sınava girebiliyor. Adalet Bakanlığı'ndaki sınavlara girmeyi düşünüyor, barajı aşması lazım"dedi.