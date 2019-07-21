Son Dakika Haberleri: KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu tamamlandı
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KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu tamamlandı

15 dakika önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3. oturumu sona erdi.

KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu tamamlandı, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019-KPSS) Alan Bilgisi 3. oturumu sona erdi.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında işletme, muhasebe ve istatistik alanlarında saat 10.15'te başlayan oturumlar toplam 160 dakika sürdü. Oturumlara 56 bin 806 aday başvurdu.
ÖSYM takvimine göre, sınav sonuçları 29 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren iki yıl geçerli olacak. Bu sürede yeni bir sınavın yapılamaması durumunda, sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.
KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 12:56 Kaynak: AA
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