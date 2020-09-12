ANKARA KPSS alan bilgisi birinci oturumu başladı - Son Dakika

KPSS alan bilgisi birinci oturumu başladı

ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) alan bilgisi birinci oturumu başladı.

Ankara başta olmak üzere 31 il merkezi ve 35 sınav merkezinde yapılan sınavda adaylara, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri testlerinden oluşan 120 soru için 150 dakika süre verildi. Sınav başlamadan tüm okullarda koronavirüse karşı tedbirler alınırken, adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylara kendi maskeleri ve siperlikleriyle sınava girmelerine izin verildi.