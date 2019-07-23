Son Dakika Haberleri: KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı
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KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı

1 saat önce

KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.

KPSS Alan Bilgisi oturumları cevap anahtarları yayımlandı, System.String[]
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı Alan Bilgisi oturumlarının temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına 10 gün süreyle ÖSYM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:42 
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