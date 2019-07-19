KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın başlayacak

ÖSYM Başkanı Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına yarın sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına yarın sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirdi.

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