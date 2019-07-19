Son Dakika Haberleri: KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın başlayacak
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KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın başlayacak

1 saat önce

ÖSYM Başkanı Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına yarın sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirdi.

KPSS Alan Bilgisi oturumları yarın başlayacak, System.String[]
ÖSYM Başkanı Aygün, Kamu Personel Seçme Sınavı'nın Alan Bilgisi oturumlarına yarın sabah 46 bin 467, öğleden sonra 63 bin 149, pazar günü ise 56 bin 806 adayın katılacağını bildirdi.
Sabah, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 05:02 
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