KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi
1 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS
) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında 10.15'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü.
Oturumlara 46 bin 467 aday başvurdu.
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