Son Dakika Haberleri: KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi
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KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.

KPSS Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi, System.String[]
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Kamu Personel Seçme Sınavı'nın (2019- KPSS) Alan Bilgisi sabah oturumu sona erdi.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı kapsamında kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında 10.15'te başlayan oturumlar, toplam 150 dakika sürdü.
Oturumlara 46 bin 467 aday başvurdu.
Sabah, KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:46 Kaynak: AA
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