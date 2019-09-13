Son Dakika Haberleri: KPSS branş bazında sıralamaları yayımlandı
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KPSS branş bazında sıralamaları yayımlandı

1 saat önce

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) lisans, 2018-KPSS'ye de lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek yayımlandı.

KPSS branş bazında sıralamaları yayımlandı, System.String[]

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), 2019 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) lisans, 2018-KPSS'ye de lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek yayımlandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-KPSS'ye lisans, 2018-KPSS'ye de lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenerek, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne yansıtıldı.

Adayların, kendileriyle aynı alanda sınava girenler arasındaki başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren branş bazında sıralamalar bilgilendirme amacıyla oluşturuldu.

Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarını öğrenebilecek.

Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımayacak ve değerlendirmelerde ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınacak.

KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 05:42 Kaynak: AA
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