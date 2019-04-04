KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu
19 dakika önce
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
KPSS
sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:44
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