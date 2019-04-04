Son Dakika Haberleri: KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu

KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu

19 dakika önce

KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.

KPSS davası sanıklarına istenen ceza belli oldu, System.String[]
KPSS sorularının çalınmasına ilişkin davada, Muhammet Sait Gülen'in de aralarında bulunduğu 51 sanığın, 7,5 yıldan 32,5 yıla kadar hapsi istendi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:44 

KPSS, Ekonomi
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