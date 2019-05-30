KPSS davasında istenen cezalar belli oldu
50 dakika önce
2010'da yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:58
2010'da yapılan KPSS
sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 4,29 trilyon lira oldu
Bayramda 6 milyar TL'lik tatil yapılacak