Son Dakika Haberleri: KPSS davasında istenen cezalar belli oldu
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KPSS davasında istenen cezalar belli oldu

50 dakika önce

2010'da yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

KPSS davasında istenen cezalar belli oldu, System.String[]
2010'da yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:58 
KPSS, Ekonomi
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