KPSS'de adaylar içeride yakınları dışarıda ter döktü - Son Dakika

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Alan Bilgisi üçüncü oturumunda adaylar içeride, yakınları ise dışarıda ter döktü.

KPSS Alan Bilgisi sınavında işletme, muhasebe ve istatistik bölümlerinden sınavlarına giren adaylar, saat 10.15'te sınav giriş yerlerinde hazır bulundu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) sınava giren adaylar, yapılan kontrollerin ardından sınav salonlarına alındı. Memur olmak için adaylar KPSS'de ter dökerken, yakınları ise dışarıda heyecanla bekledi. Bazı vatandaşlar dışarıda bulunan banklarda ve çimlerde sosyal mesafe kurallarına uyarak otururken, bazı vatandaşlar ise kafelerde yakınlarını bekledi.

(İHA)