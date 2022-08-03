KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı - Son Dakika
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KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı

03.08.2022 20:22
KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı

KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin denemesinde birebir aynı olarak bulunmasına yönelik iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu tarafından inceleme başlatıldı. Yüksek Öğretim Kurulu da DDK ile eş zamanlı olarak inceleme başlattığını açıkladı.

31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili bir yayınevinin deneme testlerindeki sorularla aynı olduğu iddiası gündemden düşmüyor. Konuya ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'nun inceleme başlatmasının ardından bir kamu kurumu da harekete geçti.

YÖK İNCELEME BAŞLATTI

KPSS hakkındaki skandal iddialar üzerine Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özvar, DKK ile eş zamanlı olarak YÖK'ün de inceleme başlattığını duyurdu.

KPSS'deki skandal iddiayla ilgili Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı

"SONUÇ KISA ZAMANDA PAYLAŞILACAK"

Özvar, "2022 KPSS sınavında çıkan bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili DDK tarafından gerçekleştirilen denetleme ile eş zamanlı olarak tarafımızca da inceleme başlatılmış olup sonuç en kısa zamanda ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerini kullandı.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Erdoğan'ın talimatıyla harekete geçen ve ÖSYM'de incelemelerini tamamlayan Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı YÖK, 2022-KPSS Lisans oturumuyla ilgili iddialar konusunda inceleme başlattı

KPSS, Güncel, Son Dakika

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20:22 KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı
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SON DAKİKA: KPSS'de yaşanan skandal iddialarından sonra Yüksek Öğretim Kurulu inceleme başlattı - Son Dakika
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